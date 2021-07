Giorgio Magliocca torna sui suoi passi. Ritirate le dimissioni da sindaco e Presidente della Provincia

CASERTA/PIGNATARO MAGGIORE – Dopo una decisione d’impeto, dettata da alcune notizie sul suo stato di salute, Giorgio Magliocca ci ripensa e ritira le dimissioni da sindaco di Pignataro Maggiore, nonchรฉ da Presidente della Provincia di Caserta.

Qui di seguito le sue dichiarazioni in un post pubblicato su Facebook, pochi minuti fa:

Del resto, credo che le persone che riescono a mostrarsi con tutti i propri limiti non vadano considerate deboli, piuttosto autentiche. Non saranno perfette, ma sono certamente vere!

In questi giorni i miei amici mi hanno fatto ragionare tantissimo.

Come al solito la mia famiglia mi รจ stata vicino.

Ed io ho preso coscienza non solo del fatto che non รจ vero che disfacendomi di tutto ciรฒ a cui tengo non avrei avuto poi piรน nulla da perdere; ma, soprattutto, ho preso cosapevolezza che non posso immaginare di sentirmi vivo se non porto avanti fino alla fine e con tutte le mie forze i sogni che coltivo da quando ero un fanciullo.