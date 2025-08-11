Giovane casertano travolto in sella alla sua Ducati: E’ GRAVE

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale che collega la frazione di Casanova, nel comune di Carinola, a Falciano del Massico. Intorno alle 11, un giovane motociclista, originario della frazione, ha riportato ferite molto serie in seguito a un violento impatto con un’automobile.

Il giovane era in sella a una Ducati quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è avvenuto lo scontro. In seguito all’impatto, il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, a Caserta. Secondo le informazioni attualmente disponibili, le condizioni del motociclista sarebbero critiche: si troverebbe in Rianimazione, avendo perso i sensi.