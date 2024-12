S.MARIA C.V. Giovane spacciatrice di 21 anni beccata a cedere droga con un’amica: un arresto e due denunce

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

S.MARIA C.V. – La 21enne di Santa Maria Capua Vetere è stata arrestata nel tardo pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto in via Michele Monaco a San Prisco, nel casertano, dove i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso la giovane donna mentre, in compagnia di una sua amica 29enne, a bordo di un’autovettura Opel Corsa risultata a noleggio, stava cedendo ad un 49enne del luogo alcune dosi di crack.

Alla vista dei militari la donna ha cercato di liberarsi, lanciandolo dal finestrino dell’auto, di un involucro in plastica risultato contenere 10 dosi di crack e alcune dosi di cocaina.

Lo stupefacente, immediatamente recuperato è stato sottoposto a sequestro unitamente ad ulteriori dosi della medesima sostanza stupefacente rinvenute nella disponibilità dell’avventore.

L’immediata perquisizione personale e veicolare, eseguita con il supporto di una seconda pattuglia dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, fatta intervenire in supporto, ha consentito di rinvenire e sequestrare, quale provento dell’attività illecita, 280 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’avventore 49enne, ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultato nella parte posteriore di uno dei cassetti del comodino della camera da letto, un involucro in plastica contenente numerose dosi di eroina.

Per la passeggera dell’auto e per l’avventore, trovato in possesso dello stupefacente poco prima acquistato, è scattata la denuncia in stato di libertà.

La 21enne arrestata, invece, è stata condotta ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà giudicata con rito direttissimo.