Giovane uomo trovato morto in auto

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Drammatica scoperta stamani, trovato uomo senza vita a bordo della sua auto. Stamani in via della Libertà a Sant’Arpino dei cittadini hanno notato una vettura in sosta con a bordo un uomo sui 35 anni che non dava segni di vita, immediatamente sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. L’uomo era all’interno della sua Golf accostata presso un marciapiedi in direzione del centro cittadino. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo sui 35 anni di Cesa, la salma è stata trasferita all’ospedale di Giugliano per l’autopsia come disposto dall’Autorità competente per accertare le cause del decesso.