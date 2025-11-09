Gira con 23 chili di cocaina nella busta della spesa. 40enne arrestata

Era alla guida di un’auto consegnata da sconosciuti…

CASERTA – Una donna di 40 anni, residente a Succivo e originaria dell’Est Europa, è finita in manette con l’accusa di traffico di stupefacenti dopo essere stata trovata in possesso di 23 chili di cocaina. Il blitz è scattato nella frazione Polvica di Nola, dove i carabinieri della Radiomobile stavano effettuando un posto di controllo.

Alla vista della pattuglia, la donna – alla guida di una Volkswagen T-Roc – ha improvvisamente accelerato, insospettendo i militari che si sono lanciati all’inseguimento. Riusciti a raggiungerla, i carabinieri hanno controllato la vettura, trovando all’interno del bagagliaio dieci panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 23 chili, nascosti nella busta della spesa.

Arrestata in flagranza di reato, è comparsa nella giornata di venerdì davanti al gip del tribunale di Nola, la dottoressa Zingales. La donna ha così avuto modo di raccontare la sua versione dei fatti: stando da quanto da lei esposto, ha accettato l’incarico da parte di sconosciuti – che le avrebbero anche fornito l’auto su cui viaggiava – di trasportare la droga da Roma in cambio di 5mila euro.

La versione, giudicata poco credibile, ha spinto il magistrato a convalidare l’arresto e a disporre la custodia in carcere. Il suo legale, l’avvocato Fabio Della Corte, ha già annunciato ricorso al Riesame.