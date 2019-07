Gira per CASAL DI PRINCIPE senza patente e con un’auto senza assicurazione. Condannato a 2 mesi

CASAL DI PRINCIPE – (t.p.) Ulderico De Rosa è stato condannato a due mesi di reclusione dal tribunale di Napoli Nord, per resistenza a pubblico ufficiale e scarcerato. Difeso dall’avvocato Domenico Della Gatta, il giovane, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non si era fermato all’alt dei militari e aveva persino cercato di investirli (LEGGI QUI). Dopo un lungo inseguimento per le strade di Casal di Principe veniva raggiunto e arrestato. De Rosa non aveva la patente e girava su un’auto senza copertura assicurativa. Oggi, nel corso del processo, il pm aveva chiesto un anno di reclusione poi la pena che gli è stata inflitta è stata di due mesi.