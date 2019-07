Forza il posto di blocco. 19enne senza patente arrestato a S.CIPRIANO

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Nella mattinata di oggi i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, hanno tratto in arresto via Caterino a San Cipriano d’Aversa un giovane per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Ulderico De Rosa, nativo di Marcianise, 19 anni, residente a San Cipriano.

I carabinieri hanno intimato l’alt alla Renaul Clio guidata dal giovane che però non si fermava dandosi alla fuga e rischiando di investire i militari. Per fortuna i carabinieri sono riusciti a schivare il mezzo che veniva poi bloccato. Dopo il controllo l’auto è stata trovata senza assicurazione e il ragazzo era inoltre sprovvisto della patente di guida.

De Rosa è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari in attesa di comparire davanti al gip di Napoli Nord.