GISEC. Il sindacato lancia l’allarme: “Da anni ore non pagate ai dipendenti, pronti a scendere in piazza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della sigla Uiltrasporti, vergato a seguito dell’incontro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta

CASERTA – Da diversi mesi lamentiamo l’omesso pagamento dei permessi retribuiti, maturati e

non fruiti nel corso dell’anno, così come previsto dal ccnl di categoria.

Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno,

invece, non avviene dal 2017 e le ore di permesso accumulate ammontano a circa

150 per dipendente.

La Società Gisec, in diverse occasioni, ha giustificato l’inadempienza

contrattuale, sostenendo che i permessi non potevano essere corrisposti, in quanto,

era stato siglato un accordo sindacale specifico.

Tuttavia, il presunto accordo sindacale, del quale non vi è traccia, sembrerebbe,

il condizionale è d’obbligo, far riferimento ad altri tipi di permessi (ex

festività), per cui, la storia della commutazione dei permessi in altre forme,

fin da subito, è risultata essere un espediente per non ottemperare all’obbligo

contrattuale.

Per questa ragione, atteso il tempo necessario e compiuti tutti i tentativi

possibili, per addivenire ad una soluzione bonaria, di comune accordo con i

lavoratori, abbiamo deciso di depositare un’apposita richiesta di intervento ai

preposti uffici della I.T.L. di Caserta, la quale, con estrema tempestività è

stata evasa.

L’ispettorato del lavoro, ha provveduto, quindi, a convocare i lavoratori, fissando

due incontri con diverse date, il primo si è tenuto ieri, 09 gennaio 2024, ed è

stato disertato dalla Gisec s.p.a., la quale, ha fatto chiaramente intendere che,

la Società, non è intenzionata a risolvere la questione.

Un comportamento deplorevole che ha trovato il suo picco massimo di spregevolezza,

quando è stata rifiutata la richiesta di un giorno di ferie, presentata da un

lavoratore interessato, proprio per presenziare all’incontro che, ricordiamo, è

stato convocato dall’ispettorato del lavoro, un fatto che non può e non deve

passare inosservato.

In seguito al mancato accordo per assenza della Società, abbiamo ritenuto

necessario incontrare tutti i lavoratori, annunciando un’assemblea sindacale che

si terrà venerdì 12 gennaio presso l’impianto S.T.I.R. di S. Maria C.V., dopodiché

ci prepareremo ad organizzare una protesta che potrebbe tenersi presso la sede

della Provincia di Caserta.





UIL