Giuliano scomparso da AVERSA da 4 giorni. Ricerche continuano senza sosta. I DETTAGLI

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Proseguono le ricerche del 75enne Giuliano Pianese, scomparso da 4 giorni, e da diverse ore della vicenda se ne sta occupando anche la nota trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.

Giuliano Pianese, pensionato, vive ad Aversa con la famiglia. Ha la passione per le passeggiate e spesso si sposta da Aversa in metropolitana per raggiungere Napoli.

Il 18 gennaio, intorno alle 8 del mattino, è uscito di casa proprio per recarsi a Napoli. Indossava un piumino nero, jeans neri, scarpe nere, sciarpa grigia e zaino verde.

L’ultimo contatto telefonico con la sorella è stato nel pomeriggio: ha riferito che era arrivato a Napoli vicino a Piazza Amedeo e probabilmente aveva perso il senso d’orientamento.

Da

quel momento, il telefono risulta spento e di lui non si sono avute più notizie. Ha con sé la fotocopia del documento d’identità e il cellulare.

Pianese, soffre demenza senile, si suppone che si sarebbe potuto dirigere nei pressi di via Diocleziano, perché li hanno vissuto con i figli.