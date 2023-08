GLIK ALLA CASERTANA? Le voci di mercato e gli acquisti già in ritiro

A due settimane dall’inizio dell’avventura in C dei falchetti la squadra inizia a prendere forma con i primi acquisti. Tramonta il sogno Kamil Glik e ora si guarda alla data del 29

CASERTA (alfonso centore) – Prosegue la preparazione dei rossoblù, in attesa dell’ufficialità del 29 agosto per il ritorno tra i professionisti, all’interno dello stadio Alberto Pinto con doppie sedute sia in mattinata sia nelle ore pomeridiane. La squadra, al ritorno dal ritiro di Roccaraso, sta affinando le tattiche del mister Cangelosi per prepararsi al meglio alla serie C: a sostegno della squadra sono arrivati due dei nuovi innesti messi a segno dal DS Alessandro Degli Esposti che mirano a dare una forma iniziale ai reparti della rosa. Il primo riguarda la difesa, con la firma di Giacomo Sciacca, centrale classe ’96 cresciuto nelle giovanili dell’Inter e in attività al Taranto nella passata stagione, che si unisce alle file casertane per ampliare e dar manforte al reparto del capitano Pasquale Rainone.

Il secondo nome di cui si hanno certezze proviene direttamente dalla serie B e si parla di Camillo Tavernelli; l’ala ex Cittadella, che ha passato l’ultima stagione alla Triestina, nella terza serie, infatti si è unita al gruppo dei falchetti rendendo la società campana vincitrice nella corsa al giocatore contro società piuttosto pregiate come Virtus Entella o Cesena. Tavernelli risulterà sicuramente fondamentale nelle rotazioni offensive, grazie soprattutto alla sua abilità di giocare sia largo a sinistra, ma anche nelle zone centrali ricoprendo il ruolo di prima o seconda punta.

Smentito, invece, dalla stessa società l’interesse che sembrava esser trapelato in questi giorni dalla testata “TuttoC” per Kamil Glik. Il centrale polacco ex Torino e Monaco era stato accostato alla Casertana, ma sono stati gli stessi vertici dell’ufficio direzionale a definire il giocatore “fuori dagli obiettivi della società” e che fa tramontare così una volta per tutte il sogno dei tifosi.

Il mercato rossoblù è certamente ad uno stadio ancora iniziale, dato il ritardo nell’ufficialità del ricorso della Reggina. Ciò limita le operazioni di trasferimento rendendo il club ancora una corporazione dilettantistica, provocando non poche difficoltà nella stipulazione dei contratti con i nuovi arrivati. Come già specificato in apertura, tutto risulta essere molto precario in attesa del 29 agosto e per vedere dei colpi di mercato importanti dovremmo aspettare la chiusura del mese, dove inizieremo a vedere la squadra di mister Vincenzo Cangelosi prendere forma.