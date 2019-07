GOLDEN TULIP. A Caserta arrivano altre 4 campionesse. Grande attesa per la Marcon, la bellissima ex di Lady Cipollini. LE FOTO

CASERTA (red. spo.) – Altri 3 acquisti, 3 giocatrici di esperienza che vanno a rinforzare il roster della Golden Tulip, pronta per la prima stagione in Serie A1, una promozione nella massima seria nazionale del volley femminile che è già entrata nella storia dello sport di questa citrà. Storia che continuerà con la stagione 2019/2020 e che vedrà arrivare a Caserta Aurea Cruz, Alexa Gray e Francesca Marcon. Se le prime due atlete sono meno note al grande pubblico, Francesca Marcon è diventata una vera celebrità del gossip da quando è stata vista in (dolce) compagnia di Mario Cipollini, forse il più grande velocista nella storia del ciclismo. Una storia d’amore che è durato circa un anno, con il Re Leone che era uscito da una relazione a dir poco difficile con l’ex compagna, Sabrina Landucci, che l’ha denunciato per stalking e maltrattamenti. Una vicenda che è finita davanti ai giudici del Tribunale di Lucca.

IL COMUNICATO DELLA GOLDEN TULIP CASERTA: Ecco le schiacciatrici della Golden Tulip VolAlto 2.0: Aurea Cruz, Alexa Gray e Francesca Marcon. Alexa Lea Gray è canadese, classe 1994. Nell’ultima stagione è stata a Casalmaggiore. La carriera di Alexa Gray inizia a livello giovanile nel Dinos e nella stagione 2016-17 firma il suo primo contratto professionistico in Corea del Sud con il GS Caltex Seoul, impegnato in V-League.

Approda in Italia nella stagione seguente, difendendo i colori del Soverato, in Serie A2, mentre nel campionato 2018-19 gioca in Serie A1 con il Casalmaggiore. Nel 2010 con la nazionale Under-18 partecipa al campionato nordamericano, venendo premiata come miglior attaccante del torneo. Nel 2017, invece, debutta in nazionale maggiore, con cui conquista successivamente la medaglia di bronzo alla Coppa panamericana 2018.

Francesca Marcon è una pallavolista che ha nel palmares uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e anche un trofeo internazionale, quella Coppa Cev conquistata con Busto Arsizio. Un’atleta che è in pianta stabile in A1 da ben 11 anni è stata protagonista anche con la Nazionale Italiana conquistando, nel 2009, la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo. La carriera di Francesca Marcon inizia nel 1997 nella Spes Volley Conegliano, in Serie B2: con la squadra veneta resta per ben tredici stagioni consecutive, disputando per tre volte il campionato di Serie A2 e a partire dalla stagione 2008-09 quello di Serie A1; nel 2009 inoltre ottiene le prime convocazioni in nazionale.

Nella stagione 2010-11 viene ingaggiata dalla Futura Volley Busto Arsizio, in Serie A1, club con cui rimane per cinque annate vincendo nella stagione 2011-12 la Coppa CEV, la Coppa Italia e lo scudetto, e nella stagione 2012-13, la Supercoppa italiana. Nell’annata 2015-16 passa al River Volley di Piacenza, dove resta per due annate, mentre nella stagione 2017-18 si accasa al Volley Bergamo. Per il campionato 2018-19 veste la maglia del Casalmaggiore, sempre in Serie A1.

Áurea Esther Cruz Dalmau è una schiacciatrice portoricana. Nel 1998 inizia la carriera professionistica con le Llaneras de Toa Baja; un anno dopo vince la Liga de Voleibol Superior Femenino, venendo eletta MVP delle finali. Nella stagione 2005-06 gioca nella Serie A1 italiana con la maglia del Volley Airone Tortolì, mentre nell’annata successiva è alla Jogging Volley Altamura. Poi è in Spagna prima di ritornare in Italia ingaggiata dal Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese, col quale vince la Coppa Italia 2010, successo bissato anche la stagione seguente. In questi anni si mette in mostra anche con la nazionale: nel 2006 vince la medaglia di bronzo ai XX Giochi centramericani e caraibici; nel 2009, dopo il terzo posto alla Coppa panamericana, è finalista al campionato nordamericano; un anno dopo è medaglia d’argento ai XXI Giochi centramericani e caraibici. Poi va nella Superliga azera dove vince tre scudetti. Nell’annata 2015-16 è nella Serie A1 italiana difendendo i colori dell’AGIL Volley di Novara; con la nazionale vince la medaglia d’argento alla Coppa panamericana 2016 e centra la storica prima qualificazione della formazione caraibica ai Giochi olimpici. Nella stagione successiva passa alla Savino Del Bene. Nel gennaio 2018 torna il campo col Sarıyer, nella Voleybol Ligi turca per la seconda parte del campionato 2017-18.

Un super opposto cubano per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. La ‘bocca di fuoco’ del presidente Nicola Turco sarà Liannes Castaneda Simon, attaccante micidiale che ha dimostrato, in giro per tutta l’Europa, tutta la sua forza. E’ un colpo che fa tremare i polsi. E’ ormai da anni in pianta stabile nel giro della Nazionale cubana, e sarà una delle punte di diamante della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta nella prossima importantissima stagione di Serie A1. Si delinea quindi la formazione ‘titolare’ che scenderà in campo al PalaVignola con i colori rosa e nero. Il nuovo opposto di Caserta gioca in patria col Guantanamo risultando essere spesso una delle migliori durante la stagione. Nel 2010 partecipa alla Coppa di pallavolo panamericana, mentre nel 2011 è con Cuba alla World Gran Prix. Nello stesso anno gioca anche il torneo di Montreux, e l’anno successivo ancora in World Grand Prix. Questo le serve per farsi conoscere in Europa e non a caso arriva la chiamata del Volero Zurich, formazione di Zurigo e quindi esperienza in Svizzera. L’anno dopo è in Repubblica Ceca con la formazione della VK Agel Prostějov dove vince Coppa e scudetto. Qui resta per più mesi prima di trasferirsi in Grecia con la maglia dell’Aris Thessaloniki. Nell’ultima stagione è stata in Turchia con la squadra della Halkbank e ora è pronta alla sua prima esperienza italiana. Nelle coppe europee ha già dimostrato di poter essere micidiale. Caserta diventa la nuova mina vagante della Serie A1!