GOSSIP E CAMORRA. Birbantello Restina: “Inquieto accettava di andarsene a Roma e lasciava la moglie con Michele Zagaria”

CASAPESENNA – Si tratta di un argomento che era già stato trattato, ma solo superficialmente. Stavolta, invece, nell’ordinanza che ha condotto al nuovo arresto di Vincenzo Inquieto, il collaboratore di giustizia Generoso Restina parla chiaro e tondo, riferendosi ai rapporti tra Rosaria Massa, all’epoca moglie, oggi ex consorte del citato Vincenzo Inquieto e il boss Michele Zagaria, che ospitavano nella loro abitazione di via Mascagni a Casapesenna (e dove il capo clan fu arrestato): “Inquieto Vincenzo in quella occasione mi disse, invece, che lui avrebbe fatto di tutto per compiacere lo “zio” e fra questo vi era anche, per quanto a me noto, il fatto che la di lui moglie, tale Massa Rosaria, intrattenesse una relazione sentimentale con Zagaria Michele. So, infatti, – conclude – che spesso Zagaria Michele mandava Inquieto Vincenzo, a Roma, per alcuni giorni al fine di poter stare da solo con la moglie Massa Rosaria…“.

Insomma, Restina, con queste dichiarazioni, lascia poco spazio all’immaginazione.

