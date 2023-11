GOVERNO DOVE SEI? XXVII giorno di sciopero della fame. Gli allevatori bufalini gettano il latte chiedendo risposte alla politica

“Politica dimostri coerenza e coraggio del cambiamento”

GRAZZANISE – Gli allevatori bufalini gettano il latte imbracciando cartelli dal messaggio inequivocabile: è il tempo delle risposte e il commissariamento ormai non può più essere rimandato. Un gesto di protesta per chiedere alle istituzioni interventi concreti su una vertenza che va avanti da mesi in merito al caso Brucellosi.

“La voce che bisogna sentire è quella della politica che si è seduta al tavolo, ha dimostrato capacità di ascolto, ora è chiamata a dimostrare coerenza e il coraggio del cambiamento” sostiene il Coordinamento Unitario.

Chiaro l’ultimo dei messaggi degli allevatori: “Governo, dove sei? Per 50 maiali nel Nord avete nominato il Commissario per la Peste Suina, cosa aspettate dopo che milioni di capi abbattuti al Sud per BRC e TBC stanno mettendo in ginocchio tutto l’allevamento senza risolvere i problemi? Ci fermiamo solo e se ci saranno le soluzioni degne per noi, per i cittadini consumatori, le comunità e il territorio”.