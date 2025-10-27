Grande partecipazione all’inaugurazione del comitato elettorale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia a Santa Maria Capua Vetere

Una folla numerosa ha partecipato ieri, domenica 26 ottobre, all’inaugurazione del comitato elettorale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Roberto Fico Presidente”..

L’evento, tenutosi nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, è stato un momento di incontro e condivisione, con la presenza di tanti cittadini, giovani, amministratori locali e rappresentanti del mondo associativo.

“Vedere così tante persone, amici di sempre e volti nuovi, è il segno che c’è voglia di partecipare e di credere ancora nella buona politica” – ha dichiarato Enzo Iodice. – “Riparto da Santa Maria Capua Vetere con la stessa energia di sempre, mettendo al centro la sanità, l’ambiente e la vicinanza ai più deboli, che per me non è un tema ma un dovere civile e morale.” “È stata una serata che mi ha emozionato profondamente” – ha aggiunto Iodice. – “L’entusiasmo e la fiducia che ho respirato mi confermano che stiamo camminando nella direzione giusta: quella di una politica fatta di ascolto, serietà e servizio verso la comunità.”

Emilia Borgia ha espresso gratitudine per la grande partecipazione: “Questa inaugurazione è stata molto più di un evento: è stata la testimonianza di una comunità che crede nel cambiamento possibile, fondato su valori di giustizia, parità e legalità. Sento la responsabilità e la forza di questo sostegno.”

“Ripartiamo da qui, da Santa Maria, con l’idea che la politica debba tornare ad essere luogo di cura, di prossimità e di opportunità, soprattutto per le donne e i giovani. Una politica al servizio dei cittadini, la cui partecipazione in prima persona è fondamentale per condividere temi, priorità ed obiettivi” – ha concluso Borgia. – “La partecipazione di così tante persone è il segno più bello di un impegno che cresce e si rinnova ogni giorno.”

In chiusura della settimana, due nuovi appuntamenti con i cittadini: giovedì 30 ottobre alle ore 19.30 ad Aversa, presso La Nuit Café in via Michelangelo 60, per un confronto dopo l’apertura del comitato elettorale in via Diaz ad Aversa, e venerdì 31 ottobre alle ore 19 a Caserta, in via San Carlo, per l’inaugurazione del comitato elettorale nel capoluogo di provincia. Due momenti di incontro e partecipazione per continuare, insieme, un percorso di ascolto, impegno e comunità.