Grave incidente stradale, automobilista in codice rosso

RUVIANO – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la Via Nazionale, in località bivio Morroni a Ruviano.

Secondo le prime informazioni dalle autorità giunte sul posto, ancora da verificare, una persona sarebbe rimasta coinvolta in un sinistro con conseguente trauma cranico. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto con un’ambulanza che ha trasportato il paziente al pronto soccorso in codice rosso, massima priorità di intervento.

Le condizioni del ferito appaiono serie, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’entità delle lesioni o sulla dinamica precisa dell’incidente.