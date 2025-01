Grave incidente sulla Domiziana: scontro frontale tra due camion, traffico bloccato

L’impatto è stato estremamente violento e ha causato il blocco totale del traffico sulla direttrice, generando lunghe code e disagi per gli automobilisti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CELLOLE – Un gravissimo incidente è appena avvenuto lungo la Strada Statale Domiziana, dove due camion si sono scontrati frontalmente. Uno dei mezzi coinvolti è un autocarro del soccorso stradale, che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un altro camion.

L’impatto è stato estremamente violento e ha causato il blocco totale del traffico sulla direttrice, generando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le forze dell’ordine sono giunte immediatamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti. Al momento, però, non si conoscono le conseguenze per i passeggeri dei mezzi coinvolti.

La situazione è in evoluzione e si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona, scegliendo percorsi alternativi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.