Grave schianto sulla Venafrana: motociclista in condizioni critiche

Incidente pochi minuti fa sulla Strada Statale all’altezza di Presenzano

VAIRANO PATENORA/PRESENZANO – E’ di pochi minuti fa la notizia di un grave incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale Venafrana, all’altezza del comune di Presenzano.

A riportare le conseguenze peggiori, stando alle prime informazioni, è un motociclista rimasto gravemente ferito nell’impatto. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 della postazione di Caianello e i carabinieri della stazione di Sessa Aurunca.