Gravissimo incidente, donna di 38 anni investita e incastrata in un furgone. Gamba completamente tranciata

SAN MARCO EVANGELISTA – Un terribile incidente si è verificato pochi minuti fa nel centro cittadino di San Marco Evangelista. Una donna di 38 anni, di nazionalità ucraina, è stata investita mentre si trovava a piedi, rimanendo incastrata tra un’auto e un furgoncino in transito.

L’impatto è stato violentissimo: secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, la scena è apparsa fin da subito scioccante. La donna ha subito l’amputazione traumatica di una gamba, tranciata sul colpo a causa della dinamica dell’impatto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto e hanno poi trasportato la vittima in condizioni gravissime all’ospedale civile di Caserta. Ora si spera che, grazie alle avanzate tecniche chirurgiche, i medici possano tentare il recupero dell’arto inferiore completamente devastato.

Un carabiniere davanti a questa scena raccapricciante si è sentito male ed è stato a sua volta soccorso dal 118.