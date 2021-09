GUARDA FOTO E VIDEO Bomba d’acqua a Caserta, città in ginocchio. Via Unità italiana, corso Trieste, via Laviano, via Torretta come un fiume in piena. Allagata la galleria della superstrada, frana alla Vaccheria

Traffico in tilt e auto in panne. Oggi pomeriggio la pioggia, come sempre, ha mandato in tilt il capoluogo. Allagamenti anche a Vitulazio e Grazzanise

CASERTA Oggi pomeriggio e a Caserta si è scatenato l’impossibile. Strade allagate, tombini saltati, caditoie come fontane. Insomma oggi pomeriggio abbiamo assistito a ciò che puntualmente accade ogni qual volta che in questa città piove un po’ di più. E non sì è trattato poi di un vero e proprio temporale, ma solo di un’abbondante pioggia ed il capoluogo è andato in tilt. Automobili in panne, persone costrette a ripararsi nei negozi per evitare il fiume d’acqua che scorreva in corso Trieste, via Unità italiana, piazza Andolfato, via Torretta. Allagamenti si sono verificati in numerose strade cittadine a causa dei tombini saltati, tra cui via Laviano, mentre via Passionisti e’ stata chiusa per una guaina volata da un palazzo. Traffico paralizzato in parte della citta’, con l’acqua che ha invaso cantine e piani rialzati. Allagata con oltre un metro d’acqua la galleria della superstrada 700 della Reggia di Caserta, con i vigili del fuoco che stanno cercando di far scendere con delle pompe il livello. Una frana è segnalata nella frazione collinare della Vaccheria. Allagamenti si sono registrati anche in provincia: a Vitulazio, come a Grazzanise. Le foto ed i video raccontano più di quanto noi potremmo scrivere.