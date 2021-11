GUARDA I VIDEO. Allagamenti e disagi a CASAL DI PRINCIPE e dintorni. Le strade diventano fiumi d’acqua

CASAL DI PRINCIPE – Disagi a Casal di Principe dove il maltempo ha allagato diverse strade che sono diventate dei fiumi d’acqua torbida. Problemi alla circolazione delle auto per l’acqua alta. “Invitiamo tutti i cittadini a rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo avverse – ha detto il sindaco Renato Natale – La Protezione civile e la Croce Rossa sono già per strada per soccorrere eventuali cittadini in difficoltà. Manteniamo la calma e la lucidità!“. Disagi anche a Parte, Lusciano, Aversa. Casapesenna, Trentola Ducenta, San Cipriano.

Gia’ ieri molti sindaci, visto l’allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, avevano deciso di chiudere scuole, cimiteri e parchi, in modo da limitare spostamenti e traffico veicolare. Le grandi arterie della provincia, si apprende dalla Polizia Stradale, per ora tengono, ma sono le strade comunali a creare i maggiori problemi. A Sessa Aurunca, acqua e fango hanno invaso parti della carreggiata della Statale Appia.

Qui sotto pubblichiamo tre video pubblicati sui social su quanto accaduto a Casal di Principe.

