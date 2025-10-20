GUARDA I VIDEO. Ex deputato: “Sono pecore di Zannini”. E Colombiano conferma: “onorati di seguire il pastore”. E che ci fa Fantozzi con il megadirettore🤣🤣🤣

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

Un passaggio spassosissimo dell’intervento di sabato scorso del presidente della Provincia durante la convention di Forza Italia. Inutile aggiungere commenti, facciamoci solo quattro risate e pensiamo a quale stadio antropologico si trovano le terre casertane

CASERTA (g.g.) – Bisogna sdrammatizzare qualche volta perché tutto quello che in provincia di Caserta è diventato lo zanninismo, vera corrente di pensiero su cui molto ci siamo esercitati e su cui molto abbiamo esternato negli ultimi anni, offre anche degli spunti divertenti.

Al riguardo, meraviglioso è il passaggio dell’intervento tenuto sabato mattina dal presidente della Provincia nonché sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, durante la convention di Forza Italia che, poi, è stata la convention trionfale di Giovanni Zannini.

Ad un certo punto, Colombiano cita le parole, affidate ai social, di un non meglio specificato ex deputato. Abbiamo provato a cercarlo, ma non ci siamo riusciti. Questo politico avrebbe additato come vere e proprie pecore da gregge tutti quelli che hanno seguito Zannini in Forza Italia, dopo essere stati agganciati a lui, a Vincenzo De Luca e al carro del centrosinistra, che senza pensare, senza un minimo di autonomia di comportamento, seguono il mondragonese senza se e senza ma.

In un primo momento, sembra che Colombiano, anche lui sottoscrittore di tessera di Forza Italia, voglia smentire questa provocazione. Ma in realtà non lo fa. Perché da un lato dice “non siamo quelli che…“, dall’altro lato afferma, scandisce che loro, cioè prima di tutto lui, è “onorato di seguire questo pastore“.

Poi, giusto per far capire che non si tratta di una metafora, cita in sentiero, la strada, percorso tipico delle pecore portate a spasso. Quindi, Colombiano conferma. E allora come non pensare al ragionier Ugo Fantozzi, al secolo Paolo Villaggio, alla sua meravigliosa parodia del servile signor Travet all’italiana che ha dipinto in libri prima e poi in tantissimi film.

Di scene assonanti alle parole di Colombiano, noi abbiamo scelto quella che vedete in alto, quella che apre l’articolo che state leggendo e che dà l’immagine di un servilismo collettivo: quello furbo del geometra Luciano Calboni, quello ordinario, lunare del ragioner Filini e quello privato di ogni minima resistenza di orgoglio, di semplice personalità di Ugo Fantozzi.

Non possiamo non dire, allora, che la scena vissuta nel momento in cui Colombiano ha pronunciato queste parole appartenga alla scuola fantozziana e che quindi il presidente della Provincia di Caserta, non un pincopallo qualsiasi, si sia genuflesso più di quanto abbia fatto in ogni film o libro la maschera di Ugo Fantozzi.