GUARDA I VIDEO. Francesco Emilio Borrelli “sbarca” a CASERTA tra la droga della Rotonda e le buche in strada

CASERTA – Come sempre quando emergono situazioni di degrado, il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, si lancia in strada.

C’è chi non apprezza il suo stile, spesso da fustigatore, da ronda di paese più che da politico o uomo delle istituzioni, c’è da dire, però, che il parlamentare è capace di portare al pubblico situazioni spesso dimenticate o lasciate volutamente nel dimenticatoio.

Borrelli in queste ore ha fatto un reportage su Caserta, passando su viale Carlo III, a San Nicola la Strada, assieme ai carabinieri che controllano la piazza di spaccio della Rotonda, spostandosi poi su via Mondo e sulle folli buche, voragini delle strade di Caserta città. Niente di nuovo, quindi, per i residenti di questa zona e di questa provincia.

