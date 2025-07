GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Prova a rubare lo scooter del barbiere. Il negoziante e due clienti lo bloccano e lo fanno arrestare

Salvifiche, in questa occasione, le telecamere di videosorveglianza

CASERTA – Un giovane uomo, di origine straniera, è stato arrestato questa mattina a via, in via De Franciscis, nel centro di Caserta. La polizia è stata chiamata dal proprietario di un negozio di barberia, situato proprio sotto i porticati di via De Franciscis.

Il commerciante infatti si era accorto che quel ragazzo stava provando a rubare il suo scooter. Notato il tentativo di furto grazie alle immagini di videosorveglianza, e intervenuto immediatamente e ha bloccato il ladro.

Supportato da due clienti, ha poi evitato che il ragazzo fuggisse, arrestato rapidamente dagli agenti di polizia.