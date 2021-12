GUARDA IL VIDEO. DILAGA LA VARIANTE OMICRON File interminabili per un tampone molecolare: 4000 test autorizzati tra vigilia e Natale

Il video in calce all’articolo. Traffico in tilt tra via Falcone, via Borsellino e la vicina via Laviano dove nella caserma della Garibaldi si effettuano le vaccinazioni. La paura serpeggia in città: farmacie prese d’assalto per gli antigenici mentre i laboratori privati riapriranno solo domani

CASERTA (rita sparago) C’è chi si è sottoposto a tampone antigenico per poter trascorrere con maggiore tranquillità la vigilia e il giorno di Natale a casa di parenti. Ma ci sono anche tanti, tantissimi, che anche in queste ore sono in coda, in via Falcone, per poter effettuare il tampone molecolare presso il punto Asl installato davanti alla caserma dei vigili del fuoco. Caserta epicentro della nuova variante Omicron (4000 i tamponi autorizzati tra vigilia e Natale) vede quotidianamente aumentare il numero dei positivi e, se si considera la velocità di trasmissione di questa nuova variante del Covid, si intuisce la preoccupazione che serpeggia in città. Il video è stato girato pochi minuti fa, ma fin dalle prime ore di stamattina, il traffico nella zona di via Falcone e via Borsellino risultava paralizzato dalla lunga coda di auto (senza considerare le code in via Laviano per chi si recava alla brigata Garibaldi per effettuare la vaccinazione).

Prese d’assalto, dicevamo, anche le farmacie che effettuano i test rapidi antigenici, mentre i laboratori di analisi della città dove era possibile effettuare i tamponi molecolari, sono chiusi almeno fino a domani. Una situazione paradossale: se siamo in piena emergenza, perché il governo nazionale, o regionale che sia, non impone anche ai laboratori privati di restare aperti durante i giorni di festa? La paura serpeggia, i casi sono centinaia, alcuni medici di famiglia non sanno, a tutt’oggi, neppure se compete a loro inviare richiesta di tamponi molecolari all’Asl o se questa prassi, una volta appurata la positività data da un antigenico fatto in farmacia, venga svolta direttamente dal farmacista. Insomma il caos.