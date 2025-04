GUARDA IL VIDEO. Giorgio Magliocca e il suo fido Robert Panagrosso scatenati davanti alla porta del segretario comunale per il ritardo della lista di Palumbo

In calce all’articolo le immagini e anche il post con cui l’ex presidente della Provincia e sindaco di Pignataro si è giustificato. Ma i rappresentanti della lista di Palumbo sono pronti a denunciarlo alla Procura della Repubblica

PIGNATARO MAGGIORE (g.g.) – Non sappiamo come andrà a finire la vicenda della lista di Giovan Giuseppe Palumbo, per ora esclusa per irregolarità nella fase di presentazione e che ha già presentato ricorso alla commissione elettorale mandamentale per chiedere la riammissione alle elezioni comunali che si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio, ma una cosa è certa: l’ex presidente della provincia ed ex sindaco di Pignataro, Giorgio Magliocca, è pienamente nella contesa.

Oddio, non è che ci volessero prove regine, visto che la lista capitanata da Pietro Mercone,

in pratica una sua controfigura è piena di assunti e di parenti di assunti nei concorsi – a nostro avviso, lo diciamo da più di un anno, totalmente truccati – banditi dall’amministrazione provinciale di Caserta ed anche dal comune di Pignataro.

Ma questo video che fa vedere un Magliocca letteralmente scatenato insieme al suo sodale Robert Panagrosso e che Magliocca ha gratificato della nomina a componente dell’organismo indipendente (si fa per dire) di valutazione della Gisec, ossia dell’azienda in house della Provincia che gestisce tutti gli impianti dei rifiuti attivi nel nostro territorio, manifesta la tensione di un personaggio politico che non ci sta a cadere nell’oblio nonostante le malefatte da lui compiute per anni e anni insieme al suo compare politico Giovanni Zannini.

Lui ha spiegato la propria irruzione nell’ufficio del segretario comunale di Pignataro in un post Facebook firmato dal solito acronimo “Gio Ste“. In poche parole lui sarebbe arrivato in comune solo per la curiosità di conoscere i nomi della lista di Palumbo e avendo visto che la busta che li conteneva era stata passata dopo il termine delle 12 di mezzogiorno sotto alla porta del citato segretario, avrebbe deciso di intervenire.

Comunque, le immagini sono queste che vedete qui sotto, mentre nella parte sottostante al video pubblichiamo il post di Gio Ste, preannunciando che quelli della lista di Palumbo hanno già manifestato l’intenzione di presentare una denuncia ai carabinieri o direttamente alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per quanto accaduto.