GUARDA IL VIDEO. “Il mare del litorale Domitio sta diventando marrone”. L’allarme dei bagnanti. ECCO DOVE

CASTEL VOLTURNO – “Nelle ultime ore sono numerose le segnalazioni dei bagnanti che dal litorale Domitio denunciano le condizioni dello specchio d’acqua che bagna Marina di Varcaturo e Lago Patria. Diversi i video inviati che mostrano acqua torbida dal colore giallastro, tendente al marrone, e rifiuti di ogni genere galleggiare in superfice. Uno scenario decisamente poco invitante per chi ha deciso di trascorrere una giornata al mare. Le tante persone presenti sul litorale affermano che dalle ore 11, di oggi, 22 agosto, l’acqua ha iniziato a sporcarsi visibilmente. Abbiamo chiesto all’Arpac di effettuare dei rilievi a tutela della salute dei bagnanti, si verifichi, inoltre, quale sia il rischio a cui si sono esposte le persone che stamattina si trovavano in spiaggia. Ritengo sia necessario individuare eventuali responsabilità e dolo”

Lo ha raccontato attraverso i social Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Il video, quindi, dimostrerebbe una poca pulizia delle acque che da Marino di Varcaturo arrivano fino al Lago Patria. Una zona del litorale domizio frequentata da tante famiglie e che, secondo quanto raccontato dai bagnanti al consigliere regionale, da oggi avrebbe iniziato a sporcarsi in maniera considerevole.