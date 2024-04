GUARDA IL VIDEO. INCENDIO A SCUOLA. Un rogo appiccato nel bagno: studenti fuori dalle classi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sembrava dalle prime informazioni un incendio con conseguenze non pericolose per gli studenti e insegnanti e dipendenti dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Santa Maria Capua Vetere. Ora, dopo che i ragazzi sono tornati in classe, possiamo confermare che non si è trattato di nulla di grave.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti nella scuola di via Santagata con un’autobotte.

Il rogo sarebbe stato appiccato all’interno di uno dei bagni del plesso. L’ipotesi più plausibile è quella di una bravata di qualche ragazzo finita in maniera allarmante. Potrebbe essere stato, però, anche un corto circuito a provocare le fiamme.