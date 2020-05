GUARDA IL VIDEO. Ladri tentano il colpo in un cantiere ma qualcosa va storto

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) Ladri tentano di rubare in un cantiere ma succede qualcosa… Ieri intorno alle 21:20 circa a Villa Literno, presso il cantiere in costruzione del nuovo distributore di benzina dove opera la ditta “ELVY S.r.l.” si sono introdotti dei balordi per rubare del rame.

Secondo indiscrezioni infatti da giorni in questa zona si susseguono furti di rame, sicuramente ad opera di una banda specializzata, verosimilmente rom. I ladri, due, a volto scoperto, vestiti di nero e con delle torce e attrezzi stavano cercando di asportare cavi di rame, ma il custode virtuale Bor li ha messi in fuga, non lasciando il tempo ai due sciacalli di ispezionare i pozzetti dell’impianto e mettendo in sicurezza l’area. Poi è stato informato il titolare dell’impresa e le forze dell’ordine dell’accaduto, a vaglio le immagini del custode virtuale per identificare i malviventi.