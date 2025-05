GUARDA IL VIDEO. Le immagini dell’uomo che sguaina una spada giapponese davanti al “Diaz” e la Polizia che lo blocca

Con un casco integrale, brandiva una katana in mezzo gli studenti

CASERTA – Attimi di paura oggi all’uscita di scuola davanti al Liceo Diaz di Caserta, dove un uomo armato, con indosso un casco integrale, ha minacciato alcuni studenti. La scena, ripresa in numerosi video circolati rapidamente sui social e nelle chat dei ragazzi, mostra l’uomo mentre brandisce quella che sembra, a tutti gli effetti, una katana, ovvero una lunga spada giapponese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo si sarebbe avvicinato agli studenti in modo minaccioso, attirando subito l’attenzione dei presenti. Alcuni ragazzi, spaventati, hanno immediatamente chiamato la Polizia, che è intervenuta pochi minuti dopo.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato e perquisito l’uomo, disarmandolo e portandolo via per ulteriori accertamenti. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, né se si tratti di un atto intimidatorio, di un episodio legato a problemi psichici o altro. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Il video dell’accaduto, che mostra chiaramente l’uomo con l’arma in mano, è ora al vaglio delle forze dell’ordine per verificare la dinamica e identificare eventuali responsabilità penali.