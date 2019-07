GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE. Lungomare pieno di rifiuti abbandonati in piena estate

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A seguito delle numerose segnalazioni che ci giungono ogni giorno riguardo al problema dei rifiuti in strada, stamattina abbiamo fatto tappa sul lungomare, e la situazione è davvero degradante. Cumuli di rifiuti ammassati lungo i marciapiedi dall’odore nauseabondo che danno, senza ombra di dubbio, una pessima immagine della città.

Addirittura su un tratto di lungomare nord sono stati scaricati i rifiuti “speciali” e a questo punto viene da chiedersi come sia possibile che nessuno abbia visto questi criminali mentre si accingevano ad “inquinare” un luogo che appartiene all’intera comunità mondragonese. Si è circondati dal silenzio e dal divieto di parlare, ma chi si gira dall’altra parte è colpevole quanto chi commette il reato.

Oramai è da tantissimo tempo che i giornali locali si occupano del problema dell’abbandono dei rifiuti in strada, divenuto un vero e proprio fenomeno che non si riesce assolutamente ad arginarsi. Le immagini che abbiamo girato questa mattina non hanno bisogno di nessun ulteriore commento perché parlano da sole.