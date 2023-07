GUARDA IL VIDEO. Svaligiano appartamento e scappano col bottino: due banditi in fuga

E’ accaduto la scorsa notte.

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Cittadini esasperati: ennesimo furto in appartamento la scorsa notta in via F.lli Cervi a Parete. Due balordi, ripresi dalle telecamere interne della proprietà privata, si sono introdotti nell’abitazione scassinando la porta finestra e una volta dentro, nonostante l’allarme in funzione, hanno saccheggiato l’immobile. Amara la scoperta per i proprietari una volta tornati a casa.