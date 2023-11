GUARDA IL VIDEO. Tir carico di merci per il supermercato distrutto dalle fiamme

CASERTA – Un camion partito da Caserta e diretto ad un supermercato dell’area irpina ha preso fuoco in autostrada, all’altezza del casello Avellino Ovest, in direzione Avellino, questa mattina.

Le fiamme sono deflagrate improvvisamente attorno alle ore 8,00 di questa mattina, lunedì 20 novembre 2023. Non sono chiari i motivi che possano aver innescato l’incendio.

Sono state due le squadre ad intervenire per lo spegnimento delle fiamme localizzate nella parte anteriore del pesante automezzo. Fortunatamente è illeso l’autista del mezzo.

Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia e le forze dell’ordine che hanno delimitato l’area interessata dall’incendio, per consentire i rilievi del caso e le operazioni di messa in sicurezza.

il video dei colleghi di Ottopagine.it