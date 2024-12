GUARDA IL VIDEO. Vendetta nel parcheggio del Centro Commerciale Campania. Cliente trova l’auto…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Un cittadino ha subito un atto di vandalismo presso il parcheggio del Centro Commerciale Campania dopo una discussione con un uomo riguardo alla sosta delle auto. Due ore dopo, ha trovato la sua auto danneggiata, con il sospetto che l’uomo fosse responsabile.

Nel suo racconto, emerge la frustrazione nei confronti di un sistema che sembra non rispondere adeguatamente alle esigenze della cittadinanza. “Nessuno fa niente per migliorare la nostra città. Nessuno aiuta la gente perbene”, afferma, sottolineando come gli atti di inciviltà e vandalismo stiano crescendo in un clima di indifferenza e mancanza di supporto da parte delle istituzioni.

Ha presentato denuncia chiedendo di visionare le telecamere di sicurezza, ma teme che la questione venga ignorata. Lo ha segnalato sui social il parlamentare Francesco Borrelli di AVS.