PORTICO DI CASERTA (red.cro.) – Un armamentario variegato quello messo in azione da una banda di 4 malviventi che hanno cercati dai aprire la saracinesca del bar Happy Hour, su via Diaz, a Portico di Caserta. i danni da dover riparare per i proprietari ci saranno, ma almeno non dovranno subire anche le conseguenze del furto. Questo perché, nonostante i tentativi della gang, la saracinesca ha retto l’urto.