GUARDA LE FOTO. Donna cade mentre gira a cavallo in strada

È arrivata un’ambulanza sul posto. Fortunatamente le ferite non sono gravi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Paura nella serata di ieri, venerdì, per le strade di Castel Volturno.

Lungo via Domiziana, infatti, una donna è caduta mentre si trovava in sella ad un cavallo. Una passeggiata con l’animale finita al pronto soccorso.

Le ferite, fortunatamente, sono state ritenute non gravi, ma comunque la donna è stata accompagnata al centro di prima assistenza del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

Pare che l’animale sia stato preso in fitto per un giro da un maneggio con sede lì vicino, ma questa ipotesi non è stata ancora confermata.

le foto