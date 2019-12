Guarda lo spaventoso VIDEO E LE FOTO della bomba esplosa all’ufficio postale

CASALUCE – (Lidia e Christian de Angelis) Ritorniamo sulla notizia dell’esplosione del bancomat dell’ufficio postale e i dettagli della rapina consumata a Casaluce, pubblicandone il video (LEGGI QUI IL NOSTRO PRIMO ARTICOLO).

Questo ennesimo atto di criminalità avvenuto in paese, l’altra mattina, ha destato grande indignazione tra i cittadini, per la pericolosità dell’azione posta in essere. Infatti una banda di ladri specializzata per poter sottrarre il bancomat delle Poste Italiane, dell’ufficio di via Vittorio Emanuele, ha fatto esplodere un ordigno, mettendo a repentaglio l’incolumità dei residenti degli appartamenti sovrastanti l’ufficio. Un cittadino ha reso pubblico il video dell’esplosione durante le prime ore del mattino, le foto mostrano invece i gravissimi danni arrecati alla struttura e agli uffici, completamente distrutti e inagibili.

Questa scena ha riportato alla mente l’altra rapina notturna a danno della Banca di Aversa, la Unicredit, dove dei balordi specializzati come se fosse un film, hanno blindato una intera città con mezzi posti agli ingressi delle vie principali per portar via le cassette di sicurezza dell’istituto di credito. Ormai i criminali stanno esagerando, incuranti dei pericoli a cui sottopongono i cittadini, pur di portare via qualche bottino, stanno adoperando mezzi pericolosi. A indagare i carabinieri della stazione di Teverola, competente per territorio che sta analizzando le immagini della zona per identificare i criminali, che hanno le ore contate, i danni alla struttura sono in fase di quantificazione.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Antonio Tatone, che scrive: “Condanno fortemente un gesto di una gravità inaudita commesso da vigliacchi balordi che, per procurasi illegalmente danaro, mettono a rischio la sicurezza di chiunque, senza scrupoli. L’attentato di questa notte presso l’ufficio postale di Casaluce ha lasciato tutti sgomenti.Le indagini affidate alla Stazione dei Carabinieri di Teverola, competente territorialmente, diretta dal Comandante Antimo Flagiello (più volte sentito nella mattinata odierna) sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord; si stanno concentrando per cercare di identificare gli autori del vile assalto. L’ufficio postale era dotato di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso e il loro contenuto sta al vaglio degli inquirenti, con la speranza che possano dare un volto ai criminali.”