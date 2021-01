Hanno lottato e lottano ancora contro il COVID. Civiche benemerenze assegnate a medici ed infermieri

TEVEROLA – Il comune di Teverola ha conferito, nella giornata di ieri, domenica 3 gennaio, la civica benemerenza a medici ed infermieri che stanno lottando contro la pandemia da coronavirus, dallo scorso mese di febbraio.

L’onoreficenza è stata assegnata ai tanti operatori della sanità, in qualità di riconoscimento per il lavoro svolto e, purtroppo, non ancora finito.

Nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Barbato aveva dato il via libera alla consegna dei riconoscimenti.