Hashish, cocaina e micro telefoni in carcere: in 3 ai domiciliari

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arresti domiciliari per Andrea Raucci, 38enne di Marcianise, Diamante Nebbia, 37 anni di Casaluce e Carmela Liccardo, 49enne di Santa Maria Capua Vetere. Libera Laura Cristina Iodice, 32 anni nata in Colombia e residente nel casertano. È quanto disposto dal gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito dell’udienza di convalida del fermo per i quattro fermati, ieri mattina all’alba durante un’operazione dei carabinieri, e trovati in possesso di hashish, cocaina, micro telefoni e un drone, nei pressi del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Dinanzi al gip sammaritano i quattro fermati hanno fornito la loro versione dei fatti. Iodice e Raucci si sono assunti la proprietà del borsone contenente 1,3 chilogrammi di hashish, 62 grammi di cocaina – e gli 11 telefoni cellulari ed un drone chiarendo poi le dinamiche di consegna; Carmela Liccardo ha invece dichiarato di non conoscere gli altri occupanti della Fiat Panda, a bordo della quale sono stati fermati, se non Diamante Nebbia.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa droga e telefoni non sarebbero stati impiegati per uso personale ma rivenduti all’interno della casa circondariale permettendo così ai detenuti di contribuire al mantenimento dei familiari.