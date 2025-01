I Bonnie e Clyde della truffa hanno fregato 18 persone in pochi giorni. 19mila euro per pezzi di ricambio mai spediti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VALLE DI MADDALONI – I Bonnie e Clyde della truffa sono stati scoperti grazie alle indagini sviluppate dai carabinieri della Stazione di Valle di Maddaloni, nel casertano, i quali attraverso l’incrocio dei dati forniti dalle numerose vittime, sono riusciti a ricostruire l’articolata truffa che ha permesso alla coppia del maddalonese di impossessarsi fraudolentemente di oltre 19.000,00 euro in pochi giorni.

I due, abili informatici, sono riusciti a creare un sito “specchio” di un’attività commerciale online realmente esistente, inducendo gli ignari acquirenti, in cerca di pezzi di ricambio usati per le loro autovetture, a versare per gli articoli richiesti e mai consegnati, somme di denaro che venivano accreditate anticipatamente su carte prepagate intestate a uno dei due.

Gli immediati accertamenti condotti dai militari attraverso mirati sopralluoghi, riconoscimenti fotografici, visione di sistemi di videosorveglianza di vari uffici postali in più province campane, hanno permesso di ricostruire l’attività illecita posta in essere dalla coppia che in una sola settimana del mese di novembre del 2024 sarebbe riuscita a truffare ben 18 persone.

Il 44enne e la compagna 35enne, denunciati in stato di libertà, dovranno rispondere di truffa in concorso.