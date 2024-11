I commercialisti di Aversa-Napoli Nord: ” Innovare e digitalizzare i nostri studi professionali per attrarre più giovani”

Lo ha detto il presidente Giancarlo Falco nel corso di un evento organizzato in collaborazione con con l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico Milano, IWPrivate Investments e con il patrocinio dell’Odcec Napoli Nord e Confindustria Caserta

AVERSA – “Riteniamo che una maggiore digitalizzazione dei nostri studi sia oggi un’attività non più procrastinabile e che possa rappresentare un elemento decisivo anche per attrarre verso la nostra professione le nuove generazioni che vedono le attività tradizionali del dottore commercialista ormai molto lontane dalle loro vocazioni naturali. Lo ha affermato Giancarlo Falco, presidente dell’Ugdcec di Napoli Nord, nel corso dell’evento in cui i giovani commercialisti di Napoli Nord hanno presentato i risultati della Ricerca 2023/24 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico Milano a cui hanno contribuito con altri partner ed associazioni, con un focus specifico sui risultati emersi per gli studi della Campania.

Nella ricerca sono state introdotte dall’Ugdcec Napoli Nord delle variabili socio-demografiche per identificare tra le risposte quelle relative al territorio di interesse e svolgere un’analisi sulle tendenze locali.

Sul punto Nicola de Chiara, consigliere Ugdcec Napoli Nord e responsabile del progetto, ha sottolineato: “Siamo lieti di aver condotto un’analisi sullo stato della digitalizzazione degli studi professionali che ci ha consentito di mettere in luce una serie di sfide che il settore deve affrontare per avanzare verso un modello più innovativo e competitivo. Vogliamo sottolineare l’importanza degli strumenti messi a disposizione con l’innovazione digitale, da ultimo l’introduzione dell’AI, senza sottovalutare il tema della cybersicurezza che in un contesto di crescita digitale assume un ruolo centrale”.

merito alla collaborazione tra l’Ugdcec Napoli Nord e l’Osservatorio Professionisti, Claudio Rorato, Responsabile Scientifico e Direttore dell’Osservatorio ha sostenuto: “abbiamo apprezzato molto la collaborazione con l’Unione Giovani, in quanto vivace espressione della volontà di gestire il cambiamento ed abbracciare l’innovazione digitale. I dati della ricerca rappresentano il punto di partenza per prendere consapevolezza della situazione attuale. Affrontare questo percorso significa operare nella direzione di generare un miglioramento mettere in circolo l’energia vitale che i giovani possono portare a un mondo che sta cambiando alcuni dei paradigmi tradizionali.”All’evento organizzato dall’Ugdcec Napoli Nord in collaborazione con l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico Milano, IWPrivate Investments e con il patrocinio dell’Odcec Napoli Nord e Confindustria Caserta hanno partecipato per un indirizzo di saluto: Francesco Matacena (presidente Odcec Napoli Nord), Rosa D’Angiolella (consigliere nazionale dei commercialisti), Antonio Tuccillo (Presidente Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca); Gerardo Marciano (Manager IWPrivate investments), Gianpaolo Bo (presidente dei Giovani di Confindustria Caserta), Chiara Nicoletta Matacena (Coordinatrice Regionale dell’Ugdcec).Al dibattito sono intervenuti anche Gaetano Capasso (C.E.O. Italrobot); Stefania Lanni (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Caserta); Davide Perfetto (Private Banker – IWPrivate investments); Gianluca Pirozzi (Avvocato esperto in Cybersecurity e Data Protection Consultant); Antonio Riviezzo (Head of Production & Delivery – Contrader Group); Enrico Villano (Consigliere Odcec Napoli Nord). Le conclusioni sono state affidate a Carlo De Luca (segretario nazionale dei giovani commercialisti).È stata l’occasione anche per la consegna del premio “Professionista Digitale Napoli Nord”. Ad essere premiato è stato Vincenzo Gagliardi (Iuraecon Adivors).I risultati della ricerca sono stati inseriti in un report liberamente consultabile on line e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti specifici da parte dei giovani commercialisti di Napoli Nord.