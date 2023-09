I ladri entrano mentre la famiglia è in casa, terrore in paese

Popolazione preoccupata.

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Banditi in azione in paese nelle scorse ore. Un gruppo di delinquenti ha danneggiato e depredato una vettura in sosta, mentre in via Castagnola, a Parete, dei banditi si sono introdotti in un appartamento per svaligiarlo, mentre all’interno vi era anche la famiglia che si è spaventa. Fortunatamente stanno tutti bene ma certo dovranno superare lo choc di essersi trovati faccia a faccia con dei banditi, mentre credevano di essere al sicuro nella loro abitazione. Un episodio che preoccupa, ovviamente, anche il vicinato.