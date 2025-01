I NOMI. ARRESTATI per usura e camorra. Imprenditori casertani “strozzati” dalle richieste di soldi e la paura del clan dei Casalesi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – Come scritto questa mattina (CLICCA E LEGGI), la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con il supporto dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, Vincenzo Catalano, cugino del noto boss Raffaele Della Volpe, e Raffaele Visconti, accusati di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I due sono ritenuti responsabili della gestione di un’attività usuraia che ha coinvolto numerose vittime, tra cui imprenditori in difficoltà finanziarie e persone in gravi difficoltà economiche.

A complicare ulteriormente la posizione degli indagati, vi è il legame familiare di Catalano con Della Volpe, non coinvolto in questa vicenda, ma recentemente arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Questo legame ha reso ancora più difficile per le vittime opporsi alle richieste degli usurai, alimentando un clima di terrore e sottomissione.

Le indagini, che hanno incluso intercettazioni telefoniche e perquisizioni, hanno permesso di ricostruire il funzionamento di un sistema illegale di prestiti con tassi d’interesse estremamente elevati, variabili tra il 25% e il 40% al mese.

Un esempio eclatante è il caso in cui, per un prestito di 500 euro, i due avrebbero richiesto circa 14.000 euro come restituzione. Le vittime, incapaci di saldare i debiti, sono state costrette a subire gravi minacce fisiche e psicologiche.

Durante le perquisizioni, è stato trovato un libro mastro che documentava in dettaglio le transazioni legate a questa attività criminosa. Molti testimoni hanno confermato di essere stati vittime di minacce e pressioni per restituire le somme dovute, attraverso intimidazioni che includevano sia la violenza psicologica che fisica.