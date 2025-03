I NOMI. AVERSA. Rapina al portavalori, due condanne

L’assalto nel gennaio del 2021 ad un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza “Il Notturno”

AVERSA – La seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giovanna Verga, ha respinto i ricorsi presentati da Arcangelo Meles, 39enne di Aversa e Roberto Lametta, 56enne di Mugnano, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli con condanna, a 12 anni di reclusione e 4.000 euro

di multa per Lametta, 10 anni di reclusione e 3.700 euro di multa per Meles, entrambi riconosciuti colpevoli dei reati di rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi ai danni di un furgone portavalori.

I due imputati erano stati coinvolti nelle indagini su una serie di rapine avvenute nell’area nord di Napoli tra agosto 2020 e gennaio 2021. In particolare, il 25 gennaio 2021, nei pressi dell’ufficio postale “Melito 1”, un commando di quattro persone, a bordo di due auto rubate e armate di pistole e di un fucile a pompa, aveva assaltato un furgone portavalori dell’istituto di vigilanza “Il Notturno”