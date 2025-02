I NOMI DEGLI ASSUNTI. Ecco i vincitori dei concorsi nel “regno” di Anacleto Colombiano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN MARCELLINO – Sono stati resi noti i nomi dei sei nuovi assunti dal comune di San Marcellino, in seguito alle recenti procedure di selezione, partite in estate, alla fine del luglio 2024 per vari ruoli. Le nuove figure copriranno posti da vigili urbani, operatori tecnici, amministrativi e un incarico da funzionario.

Le assunzioni sono state seguite nella loro gestione da una società napoletana, la P.S.B. Consulting, qualcosa di simile a quanto avvenuto alla Provincia di Caserta, ad esempio anche nei concorsi-farsa del presidente dimissionario Giorgio Magliocca, finiti sotto la lente della procura, ma in generale da molti enti sicuramente più trasparenti di quello ora guidato dal vicepresidente facente funzioni, Marcello De Rosa.

L’amministrazione del sindaco Anacleto Colombiano, in carica da talmente tanto tempo che abbiamo perso il conto, non è nuova a procedure discutibili, seppur nel limite della legittimità, fino a prova contraria, come le gare d’appalto con ribassi ridicoli (nel senso di esigui) affidati alla gestione della Centrale appaltante nolana. Ovviamente, saremo i primi ad applaudire se i soggetti assunti saranno i più meritevoli, non connessi a rapporti dal retrogusto clientelare.

Il funzionario amministrativo vincitore del concorso è stato Giuseppe Bassolino, mentre Ida Pavone, Dalila Bertenni, Andrea Rizzuto e Alessandra Buompane sono i nuovi vigili urbani della città dell’agro Aversano. Daniela Perillo e Lidya Artiaco lavoreranno come operatori amministrativi nel municipio.

Piccolo mistero sull’assunzione di un operatore tecnico, categoria C. Infatti, ci sono due soggetti a pari punto, Raffaello De Cristofaro e Marco Napolitano. Quest’ultimo, però, non è stato assunto, in base ad una differenza non meglio specificata in determina, che avrebbe quindi portato De Cristofaro ad essere il vincitore del concorso, nonostante i due candidati abbiano lo stesso punteggio.