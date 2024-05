I NOMI. Falsi incidenti e truffa alle assicurazioni: in 8 finiscono sotto processo

Per la maggior parte delle persone coinvolte è intervenuta la prescrizione.

CASERTA/MARCIANISE/CURTI. Otto persone rinviate a giudizio nel procedimento penale che riguardava, invece, circa 40 soggetti, per la maggior parte dei quali è intervenuta la prescrizione (uno degli indagati è invece deceduto), visti i tempi lunghi della giustizia italiana. Gli otto, in associazione tra loro, avevano commesso una serie di truffe ai danni delle compagnie di assicurazione attraverso falsi incidenti “attestati”, poi, da perizie fasulle e false testimonianze. La truffa era ovviamente finalizzata ad ottenere indebitamente risarcimenti per delle lesioni che non c’erano mai state.

Ecco, dunque, i nomi degli otto che sono finiti sotto processo: Umberto Laurenzo, 67 anni di Curti, chirurgo di pronto soccorso all’ospedale di Marcianise, Vincenzo Carola, 64 anni di Napoli, Sergio Lionetti, 49 anni di Campobasso, Antonio Nespolino, 45 anni di Napoli, Costantino Belardo, 71 anni di Grumo Nevano, Francesco Delle Curti, 61 anni di Marcianise, Maddalena Russo, 53 anni di Caserta e Lucica Cobzaru, 52 anni Macerata Campania. Nel collegio difensivo impegnato, tra gli altri, l’avvocato Gerardo Marrocco.