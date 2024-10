I NOMI. Giro di soldi e droga per MARCIANISE. Domani si decide il destino dei due arrestati

Il blitz dei carabinieri compiuto tra venerdì e sabato notte

MARCIANISE – Nella notte tra venerdì e sabato sono finiti in carcere per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 21enne di Frattaminore, Maurizio Costanzo, e un 48enne di Marcianise, Raffaele Giuliano.

Per loro, difesi dagli avvocati Mirella Baldascino e Stefano Vaiano, ci sarà nella giornata di domani, lunedì, l’udienza di convalida dell’arresto, con la possibilità che, dopo il via libera all’atto della reclusione, formalmente convalidato, il giudice decida per Giuliano e Costanzo una misura cautelare più lieve.

I due sono stati arrestati a Marcianise dai Carabinieri della locale Stazione.

I militari hanno visto una Ford Focus con alla guida un giovane, Costanzo, che avvicinatosi ad un uomo che lo attendeva in strada, ovvero Giuliano, gli ha consegnato droga in cambio di denaro e si è poi allontanato.

A questo punto due pattuglie dei Carabinieri hanno inseguito e raggiunto il giovane e lo hanno sottoposto a perquisizione.

I Carabinieri hanno trovato nella sua Ford Focus una scatola metallica con all’interno 30 involucri in cellophane termosaldati contenenti crack per un peso complessivo di 7,50 grammi, e 9 involucri, sempre in cellophane termosaldati, contenenti cocaina per un peso di 2,70 grammi, nonché la somma di 510 euro in banconote di vario taglio.

Nel frattempo, il marcianisano Giuliano, rimasto in strada, ha ricevuto da un uomo in Audi soldi in cambio di parte del crack appena acquistato.

Perquisiti anche in casa, da Giuliano i militari hanno trovato in salotto dell’abitazione, 68,20 grammi di cobret, un involucro contenente 0,40 grammi dello stesso stupefacente, due bilancini di precisione, forbici per tagliare la citata sostanza, materiale per il confezionamento.

All’interno di un armadio posto nello sgabuzzino i carabinieri hanno rinvenuto un marsupio con all’interno la somma di 4mila e 450 euro in contanti.