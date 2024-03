I NOMI. In auto con una pistola carica e cocaina. Arrestato volto noto e due sorelle

Non sono sfuggiti agli occhi attenti dei militari della locale compagnia

SAN PRISCO/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Fermati dai carabinieri per un controllo, trovati in possesso di una pistola. E’ quanto accaduto questa notte a Caivano .dove i carabinieri della locale compagnia hanno intimato l’alt, per un controllo, ad una Renault Twingo con tre persone a bordo.

I tre, due sorelle e un uomo del casertano si sono mostrati da subito nervosi tanto che i militari li hanno accompagnati in caserma per approfondire il controllo e procedere con una perquisizione. All’esito di questa Giovanni Cestrone, l’uomo alla guida, 28enne di San Prisco già noto alle forze dell’ordine, Anna Buonpane, 24 enne di Santa Maria Capua Vetere e anche lei è già nota alle forze dell’ordine. e sua sorella, 21anni incensurata, sono stati trovati in possesso una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa carica di 4 proiettili e due dosi di cocaina occultata nella borsetta di quest’ultima.

All’esito della perquisizione veicolare, invece, è stata trovata un’altra borsetta al cui interno c’erano 535 euro in contanti di vario taglio e alcune dosi della stessa sostanza stupefacente.

I tre sono stati arrestati e dovranno rispondere e vario titolo di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di porto abusivo di armi, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione di arma clandestina.