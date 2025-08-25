I NOMI. LE LADRE DELLA LIDL. Condanna tombale per la banda dei supermercati casertani

CASERTA – La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria che ha coinvolto tre persone accusate di aver messo a segno una lunga serie di furti e rapine tra il 2018 e il 2021 in vari supermercati Lidl delle province di Napoli e Caserta.

I protagonisti della vicenda sono Laura Fusco, 35 anni di Marcianise, Vincenzo Mancieri, 37 anni di Acerra, e Mariarca Anna Russo, 33 anni di Napoli. I tre avevano fatto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli, che a sua volta aveva confermato le condanne già emesse in primo grado.

Secondo la difesa, nei casi di rapina non ci sarebbe stata né violenza né minaccia vera e propria, ma soltanto episodi separati rispetto al momento del furto. Inoltre, gli avvocati avevano cercato di far valere il fatto che i tre agissero per necessità, a causa di gravi difficoltà economiche.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto ogni richiesta, definendo inammissibile il ricorso. La condanna diventa quindi definitiva.