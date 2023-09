I NOMI. NONNI RAPINATORI. Arriva la sentenza di Appello per il colpo alle Poste

BELLONA – I giudici della corte di Appello di Napoli hanno ridotto la pena nei confronti di Bruno Ruggiero Rapone, 74 anni, e Cesare Ponzi, 71enne, condannati in primo grado con rito abbreviato per la rapina all’ufficio postale di Bellona il 2 aprile del 2022.

In quel caso, furono tratti in arresto perché sorprese in flagranza di reato.

Le successive indagini hanno fatto emergere la partecipazione di un terzo soggetto per l’attività organizzativa e il supporto logistico relativo al colpo alle Poste. Si tratta di un uomo, 62enne, di Castel Volturno, arrestato lo scorso aprile, a un anno dalla rapina.