I NOMI. Scappano dal carcere di Poggioreale e si nascondono a MONDRAGONE. Uno beccato, l’altro ancora in fuga

MONDRAGONE – Una massiccia caccia all’uomo è in corso nelle campagne del Mondragonese dopo l’evasione notturna di due detenuti dal carcere napoletano di Poggioreale. I fuggitivi, Kazem Mohmed Elokla (23 anni, siriano) e Souki Maharez (32 anni, algerino), sono scappati scavando un varco nel muro della prigione e calandosi con una corda.

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno già catturato il giovane siriano nella zona, mentre continuano senza sosta le ricerche del complice algerino, che si ritiene sia ancora nascosto nei dintorni. La città è presidiata da numerose pattuglie della polizia penitenziaria e dei carabinieri, che stanno setacciando l’area con il supporto di unità cinofile. I residenti della zona sono stati invitati a prestare massima attenzione e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto.